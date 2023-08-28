Минобороны: два украинских БПЛА сбили в небе над Брянской областью
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Вражеские беспилотники были обнаружены системами ПВО.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Сегодня ночью была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны страны.
Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим получает данные от Запада для атак БПЛА по России.
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