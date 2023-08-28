Стало известно о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

The Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от Запада

Стало известно о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России

Фото: REUTERS / Stringer

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

При этом по сведениям западных источников, украинские беспилотники долетают до точки назначения лишь в 35-40 процентах случаев.

Киевский режим, совершая попытки атак по объектам на территории России, используют данные, которые поступают от стран Запада. Об этом сообщает газета The Economist, ссылаясь на осведомленные источники.

«Они (операторы БПЛА. — Ред.) собирают разведданные, часто от западных партнеров, о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в материале.

Однако источники издания отметили, что несмотря на полученные сведения от Запада, украинские беспилотники долетают до точки назначения лишь в 35-40 процентах случаев.

В последнее киевский режим регулярно предпринимают попытки атак по объектам на территории нашей страны при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно обнаруживают и сбивают вражеские дроны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что Украина не собирается переносить боевые действия на территорию России из-за риска потерять союзников.

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