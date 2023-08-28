«В сердце — праведный огонь»: тяжело раненый российский солдат прочитал стихи на позиции в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 275 0

Раненый российский солдат прочитал стихи в зоне СВО

«В сердце — праведный огонь»: тяжело раненый российский солдат прочитал стихи на позиции в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

На попавших в сеть кадрах военный читает стихи собственного сочинения под звуки выстрелов и взрывов.

Российский военный, тяжело раненый в зоне СВО, прочитал написанные им стихи. Видео в своем Telegram-канале опубликовал политолог Армен Гаспарян.

Солдатом оказался Алексей Волков. Записаны кадры были предположительно на купянском направлении. Известно, что отважный боец накрыл собой гранату — он находился в окопе с раненными солдатами и единственный был при бронежилете, когда ВСУ атаковали позицию. В результате разрыва снаряда Волкову перебило две ноги, он потерял много крови, но остался жив. Сослуживцы следили, чтобы тот не потерял сознание и просили читать стихи.

«Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. В сердце — праведный огонь — мы его раздуем в пламя», — цитирует он свои же строки.

Волков отметил, что для него важно увековечить свои стихи в истории. Он искренне хочет, чтобы ребята на фронте услышали их.

Сейчас Волкову установили металлическую конструкцию но в ноге, но он не теряет бодрости и заверяет, что снятые кадры не были постановкой или монтажом, о чем пишут многие пользователи сети. Telegram-каналы публикуют его обращение, в котором он потребовал «не открывать рот» на русских мужиков, которые ценой собственной жизни отстаивают интересы своей страны и своего народа.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении.

Тема:
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