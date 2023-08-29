Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню на вечеринке
В соцсетях пошутили, что певица взяла спортсмена в заложники.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Яркие методы подготовки к новому хоккейному сезону показал Александр Овечкин. Оказывается, он проводит свой отпуск в Москве, где на одной из вечеринок станцевал с певицей Ольгой Бузовой.
Злые языки шутят, что та взяла Овечкина в заложники и заставила петь свои песни. Но на самом деле они уже давно дружат.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузову раскритиковали за полуголые фото.
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