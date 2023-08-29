Враг не пройдет: ожесточенные артиллерийские дуэли идут под Угледаром

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Расчеты гаубиц «Гиацинт» уничтожают технику противника под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Киевские силовики не оставляют попыток прорвать российские позиции.

Один из самых горячих участков фронта сейчас — под Угледаром. Киевские силовики не оставляют попыток прорвать российские позиции.

Но наши войска успешно отражают все атаки и подавляют противника встречным огнем — особую роль при этом играет наша артиллерия. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдает за работой расчета дальнобойной пушки «Гиацинт».

Угледарский фронт, под защитой крон деревьев пробираемся к позициям артиллеристов 29-й армии. Глубоко в лесу находятся — до позиций несколько сотен метров идем пешком к расчету.

Пушки «Гиацинтов» находим по оглушающему звуку. Полевая артиллерия в этом квадрате работает на пределе возможностей.

Расчеты функционируют по всему участку фронта, сдерживая все попытки ВСУ контрнаступать. «Гиацинт» заряжают и готовят к работе, все цели находятся под Угледаром.

Подразделение 200-й бригады ведет здесь контрбатарейную борьбу, то есть выводит из строя артиллерию противника, не давая внушительной угледарской группировке ВСУ протиснуться сквозь нашу оборону. Цель — вражеский миномет.

Так работают наши «Гиацинты». Сейчас будут данные разведки о поражении цели.

«В любое время цель приходит. Все к орудию. Из пораженных целей — М777 и натовские броневики», — рассказал «Карат», старший наводчик гаубицы «Гиацинт-Б».

Корректировка с помощью беспилотника и новые вводные. Для подавления врага нужен еще один залп.

Нашим артиллеристам группировки «Восток» нет равных в дуэлях на пушках. Бойцы глушат все попытки контрнаступления точными ударами по артиллерийским батареям, без поддержки которых вражеская пехота «рассыпается» еще до подхода к нашим рубежам, но в агонии противник огрызается.

«Кассетные обстрелы обычно. Слышно, как она срабатывает в воздухе. Мы убегаем. Либо, если не успеваешь, лег на землю быстренько, спрятался. Но, в основном, желательно после первого прилета прилечь и потом сразу бежать в блиндаж», — рассказал «Карат».

Передовая артиллерия на угледарском фронте работает как часы, изматывая противника. Пытаясь наступать ВСУ несут потери в ближнем бою, ответить на сокрушительные удары крупнокалиберных снарядов противнику нечем.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска.

Тема:
Спецоперация
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