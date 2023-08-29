Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 74 0

Киевский режим пытался совершить атаку утром во вторник.

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать российские объекты с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По информации ведомства, сегодня утром в небе над Тульской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.

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