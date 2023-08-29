Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью
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Киевский режим пытался совершить атаку утром во вторник.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать российские объекты с помощью беспилотных летательных аппаратов.
По информации ведомства, сегодня утром в небе над Тульской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.
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