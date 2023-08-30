Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

По его информации, армия РФ нанесла сокрушительный удар по позициям боевиков из ТОС-1А «Солнцепек».

Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась практически полностью уничтожена. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в недавнем интервью, опубликованном на YouTube.

Аналитик подчеркнул, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли сокрушительный удар по скоплению живой силы противника. Точно количество ликвидированных боевиков Риттер не раскрыл, но отметил, что потери были значительными.

Он также добавил, ВСУ не смогут больше поддерживать высокую интенсивность боев. Причина кроется в нехватке живой силы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Скотта Риттера, Украина может потерять Харьков. Киевским боевикам не помогают ни переданное вооружение, ни обучение в лагерях НАТО. Экс-разведчик подчеркнул, что силы РФ не только успешно отражают атаки ВСУ, но и проводят собственные наступательные операции.

Тема:
Спецоперация
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