Твердая решимость: как бойцы «Пятнашки» ведут бои под Авдеевкой
Бойцы «Пятнашки» дают отпор боевикам ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru
За их плечами — работа на разных участках фронта.
На авдеевском направлении киевским силовикам противостоят подразделения опытных бойцов. За плечами — работа на разных участках фронта.
Но объединяет их одно — твердая решимость стоять до победы, даже в условиях плотного огневого воздействия врага. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Анастасии Авсюк.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении.
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