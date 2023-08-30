Бузову ударили ногой в «пятую точку» во время отдыха в Турции

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 882 0

Российская звезда поделилась историй с последнего отпуска. Что произошло?

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Точным пинком в «пятую точку» подруга Ольги Бузовой столкнула знаменитость в море с деревянного пирса. Ироничный ролик певица опубликовала в своем блоге.

«Сейчас бы в море, а не вот это вот все», — такой подписью звезда сопроводила короткое видео.

Вынырнув после неожиданного падения, знаменитость шутливо пригрозила подруге расправой. Неизвестно, насколько сильно Ольга обиделась на приятельницу. Однако сейчас она вспоминает неловкий момент с улыбкой и юмором.

Бузову раскритиковали за полуголые фото: «Моей кошке „антисекс“ помогал»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда мирового хоккея Александр Овечкин оказался большим поклонником творчества Бузовой. На одной из московских вечеринок, куда заглянул спортсмен, он не отказал себе в удовольствии станцевать с певицей. В сети тут же принялись шутить, что Ольга взяла хоккеиста в заложники и заставила петь дуэтом. Однако давние поклонники девушки знают, что знаменитости давно дружат.

Тема:
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