Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Чиновник заметил, что после случившегося в одном из административных зданий произошел пожар.

«Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», — подчеркнул Богомаз.

В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники дронами-камикадзе «Ланцет» уничтожили орудия ВСУ.