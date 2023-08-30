Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников

Губернатор Развожаев призвал мирных жителей не паниковать и верить только официальной информации.
Фото: © РИА Новости
Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — заявил губернатор.
Развожаев добавил, что на текущий момент нет точной информации о количестве и типе уничтоженных целей. Кроме того, он призвал сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. В заключение губернатор подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают контроль обстановки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
- 30 авг
- В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
- 30 авг
- Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
- 30 авг
- В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
- 30 авг
- Пожар в аэропорту Пскова локализован
- 30 авг
- Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
- 30 авг
- В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа
- 30 авг
- Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью
- 30 авг
- Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
- 30 авг
- Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова
- 30 авг
- В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
Читайте также
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?