Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Губернатор Развожаев призвал мирных жителей не паниковать и верить только официальной информации.

Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — заявил губернатор.

Развожаев добавил, что на текущий момент нет точной информации о количестве и типе уничтоженных целей. Кроме того, он призвал сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. В заключение губернатор подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают контроль обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 авг
В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
30 авг
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
30 авг
В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
30 авг
Пожар в аэропорту Пскова локализован
30 авг
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
30 авг
В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа
30 авг
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью
30 авг
Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
30 авг
Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова
30 авг
В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:24
Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников
5:10
Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек
4:56
Певица Адель остановила свой концерт, чтобы защитить фаната от охранников
4:42
В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
4:36
В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76 в Пскове
4:31
Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России