Российские силы отразили на краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»*

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Националисты понесли потери в живой силе и технике.

Российские силы отразили на краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»*

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы из группировки войск «Центр» отразили на краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает агентство РИА Новости, в наступлении на позиции, занимаемые армией РФ, принимали участие боевики «Азова»*.

В результате противник потерял более 60 боевиков. Также российской армией были уничтожены бронированный автомобиль, боевая машина пехоты и два пикапа. Кроме того, были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Лелека-100».

«В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов», — сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Также военный добавил, что были обнаружены и подавлены около 30 артиллерийских позиций врага. В ходе удачных контрбатарейных мер, удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б» с боевым расчетом.

«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия идет в активное наступление под Артемовском. Российские бойцы успешно выбивают противников с занимаемых позиций.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
31 авг
Прямой наводкой: как работают расчеты самоходок «Нона» под Артемовском
31 авг
«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
31 авг
Работает артиллерия: как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из укрепрайонов под Артемовском
31 авг
На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов
30 авг
На Украине рассказали, сколько им нужно истребителей F-16
30 авг
ВС РФ ликвидировали шестерых украинских пилотов под Артемовском
30 авг
В Запорожской области опровергли слухи о взятии ВСУ села Работино
30 авг
Экс-разведчик США Риттер: пилоты ВСУ погибнут, как только вступят в бой на F-16
30 авг
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд российской армии
30 авг
Высочайшая температура: как системы «Солнцепек» испепеляют террористов
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
95.93
0.22 104.45
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Мария Захарова рассказала о любимых местах отдыха в России
7:29
Десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах
7:18
Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья
7:07
Певица Юлианна Караулова сталкивалась с преследованием: «Это страшно»
7:07
В российских школах могут начать устанавливать фандоматы
6:58
Российские силы отразили на краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»*

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России