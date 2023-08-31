Работает артиллерия: как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из укрепрайонов под Артемовском

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Российские бойцы под Артемовском идут в активное наступление

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника на артемовском направлении.

Российские бойцы под Артемовском идут в активное наступление. Сложный рельеф местности добавляет определенных трудностей, но и это преодолимо. Как выбивают противника с укрепленных позиций — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

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