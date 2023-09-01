«Им приятно, когда я просто пишу»: Юта поддерживает связь с российскими бойцами

Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 13 0

После выступлений в госпиталях Юта поддерживает связь с российскими бойцами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащим очень важно простое человеческое общение.

После выступлений в госпиталях Юта поддерживает связь с российскими военнослужащими. Об этом заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Я вот интеллигентный человек все-таки, я не рубаха-парень. Мне если бы побольше наглости дали, я, может быть, и посвободнее была. Но вот лезть к человеку в душу, который занят серьезным делом из разряда: «Ну че? Как дела?», я как-то не умею. Я пишу по-девичьи аккуратненько: «Извините, что я вас беспокою», — поделилась подробностями певица.

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По словам Юты, она часто присылает российским военнослужащим свои новые песни, а также обменивается с ними эмоциями по поводу тех или иных событий. Как рассказывает певица, они любят пошутить друг с другом, ведь чувство юмора спасает от разрушающих мыслей. Счастье — в мелочах, поэтому бойцам очень важно простое человеческое общение.

«Мне кажется, им приятно, когда я просто пишу: «Как дела?», и они отвечают, или мне пишут: «Ну что ты там делаешь?» — рассказывает заслуженная артистка РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта сразу забывает о доме, когда приезжает в зону боевых действий.

Тема:
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