«Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 90 0

Юта отметила высокий уровень культуры в России

Фото, видео: ЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россияне долгое время жили в навязанной Западом позиции.

Юта отметила высокий уровень культуры в России. Своим мнением певица эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Когда началась специальная военная операция пошли разговоры о том, что у нас с культурой в стране все плохо. <…> Я вот тогда подумала: «Это как так? То есть Третьяковка работает, в Большой театр не пробиться, Ленком забит, ты так просто не купишь туда билет, люди не кидают мусор на улицу, люди помогают старшим, а культуры у нас значит нет», — рассказала заслуженная артистка РФ.

По мнению Юты, россияне долгое время жили в навязанной Западом позиции, что самое лучшее и современное создается за океаном, тем самым обесценивая свой личный труд. Сейчас же ситуация кардинально поменялась.

«Давайте копнем историю ВИА (вокально-инструментальный ансамбль СССР — Прим. ред.), на каком уровне мастерства люди творили свои нетленки (художественное произведение, имеющее вечную, непреходящую ценность. — Прим. ред.). Сейчас даже переслушиваешь и думаешь: «Вот это да! Играли живьем, пели чисто при этом», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что в госпитале нет разделения на артиста и поклонников.

Тема:
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