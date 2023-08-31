Лавров разъяснил главе МИД Турции невозможность «формулы Зеленского»

Министры обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил своему турецкому коллеге Хакану Фидану невозможность реализации формулы по Украине, выдвинутой президентом Владимиром Зеленским. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам переговоров с Фидану.
По словам Лаврова, в рамках беседы они обсуждали ситуацию на Украине и вокруг нее. В том числе, внимание было уделено инициативам, которые продвигают «формулу Зеленского». Ее Лавров назвал «провальной» и «ультимативной».
Министр подчеркнул, что с помощью этой самой формулы Киев избегает любых серьезных разговоров об обеспечении безопасности, в том числе на территории Европы.
В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны. Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского».
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