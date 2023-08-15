«Если хотите»: Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Киев не откажется от плана Зеленского и не пойдет на уступки

«Если хотите»: Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского»

Фото: www.globallookpress.com / view of Kyiv

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Тема:
Спецоперация

Уставший мир просит гибкости от киевского режима. Что на это отвечает украинская сторона?

Киев готов лишь менять местами пункты в «мирном плане Зеленского» по Украине, но не откажется от него. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с изданием la Repubblica.

Журналисты спросили у Данилова, может ли украинская сторона пойти на некоторые уступки ради мира и сделать план более «гибким». Политик в ответе обозначил непоколебимую позицию Киева.

«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — прокомментировал он.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны. Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рискует потерять должность и страну из-за принимаемых решений.

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