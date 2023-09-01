В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ввели режим ЧС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Торжественные линейки во всех школах города перенесены с 1 на 4 сентября.

В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ввели режим ЧС

Фото: Кирилл Ясько / ТАСС

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Тема:
Погода

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков. Об этом сообщается в Тelegram-канале мэрии. В связи с этим по решению мэра города Сергея Надсадина торжественные линейки во всех школах перенесены с 1 на 4 сентября.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал решение градоначальника. В своем Telegram-канале он отметил, что сейчас нужно как можно быстрее устранить последствия ЧС, и восстановить работу социальных объектов и инфраструктуры.

«Для этого муниципалитету оказываем и продолжим оказывать всю необходимую организационную и материально-техническую помощь», — написал он.

Мощный ночной ливень вызвал подъем уровня рек юга Сахалина. Сильнее всего пострадал Южно-Сахалинск. Как отмечал ранее Лимаренко, обрушившаяся непогода привела к подтоплению ряда важных социальных объектов города, в том числе школ. Специалисты устраняют все последствия.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места прорыва пуциловской дамбы в Уссурийске.



Тема:
Погода
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