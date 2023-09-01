«В ловушке»: в США предрекли Украине потерю стратегически важных городов

Над страной нависла большая угроза, убежден он.

Отказываясь от переговоров с Россией, Украина может потерять сразу два стратегически важных города. Об этом заявил политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что упрямство Киева и отказ от мирных переговоров неизбежно приведут к тому, что страна потеряет контроль над Харьковом и Одессой.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <…> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», — добавил аналитик.

По словам Хортона, при любом раскладе Украина вынуждена будет пойти РФ на уступки, лишившись тем самым имеющихся на данный момент преференций Запада. Что же касается президента Владимира Зеленского, то совсем скоро его постигнет печальная участь - он рискует оказаться «между молотом и наковальней», убежден эксперт.

«Он в ловушке, поскольку скоро станет целью для украинских неонацистов, так как не смог захватить освобожденные территории», — резюмировал Хортон.

Ранее 5-tv.ru писал о готовности Зеленского баллотироваться в президенты на очередной срок.