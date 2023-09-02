Обходят тепловые пушки: российские войска стали применять новые ракеты в зоне СВО

Снаряды уже показали высокий уровень своей эффективности.

Российские войска начали использовать новые зенитные ракеты, способные обходить тепловые пушки ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом РИА Новости рассказал источник.

Так, ракеты 9М333 стали применяться для зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10М». Они не реагирует на тепловые пушки за счет мультиспектральной головки самонаведения — она позволяет ракете отличить настоящую цель от ложной тепловой.

«Ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель», — отметил собеседник агентства.

Новые снаряды поражают вертолеты и самолеты противника, а также беспилотники. Показатель эффективности на высоком уровне — ракета в восьми из десяти случаев попадает точно в цель с условием тепловых ловушек.

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