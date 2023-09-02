Украинцы атаковали деревню в Курской области. Есть пострадавшие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

Террористы выпускают снаряды по мирным жителям. Киевский режим это только поощряет.

Украинцы атаковали деревню в Курской области. Есть пострадавшие

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Украинские боевики атаковали деревню Успеновку в Курской области. Об этом сообщили глава региона Роман Старовойт.

Чиновник опубликовал сообщение в Telegram-канале, где уточнил, что всего по мирному кварталу выпустили три снаряда. К сожалению, есть пострадавшие.

«От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В одном из домовладений выбиты стекла. Поможем с восстановлением», — подчеркнул Старовойт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предрекли стране крах из-за поддержки Киева. Политические обозреватели пребывают в шоке от происходящего в стране.

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