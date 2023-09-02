«Потерпят поражение»: США предрекли стране крах из-за поддержки Киева

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

TAC: США из-за поддержки Украины проиграют войну на Тайване

«Потерпят поражение»: США предрекли стране крах из-за поддержки Киева

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Тема:
Спецоперация

Политические обозреватели пребывают в шоке от происходящего в стране.

Стремление США воевать до последнего украинца приведет к утрате потенциала и авторитета по всем мире. Таким мнением поделился американский политолог Брэдли Делвин в материале для издания The American Conservative (TAC).

По словам эксперта, главной мотивацией Америки на мировой арене сегодня считается борьба за лидерство с Китаем. Опасаясь продемонстрировать свою слабость, главная военная держава продолжает разжигать конфликт между РФ и Украиной, что пагубно скажется на судьбе Америки.

«Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражения в двух войнах — против России и Китая. Это ставит под угрозу всю человеческую цивилизацию», — предупредил эксперт.

По словам Делвина, на Западе уверены — если США не сможет защитить Украину, Китай почувствует слабость страны-соперника, а затем вторгнется на Тайвань. Ошибка, которую допускают в США, кроется в том, что запасы оружия у США сокращаются, а значит, помочь Тайваню в случае атаки Китая в стране не смогут.

«Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражения в двух войнах — против России и Китая — двух ядерных держав, что ставит под угрозу всю человеческую цивилизацию», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт лондонского издания Роберт Кларк предрек США провал из-за проблем в контрнаступлении.

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