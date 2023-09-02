Второй раз за сутки: силы ПВО уничтожили беспилотники в небе над Белгородом
Российская ПВО перехватила два беспилотника в небе над Белгородом
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Националисты пытались нанести удар по объектам инфраструктуры.
Очередная попытка киевских националистов нанести удар по объектам инфраструктуры в России потерпела крах. ПВО перехватили и уничтожили сразу два вражеских беспилотника в небе над Белгородом.
По информации Минобороны РФ, попытка нападения была пресечена ранним утром 2 сентября. Пострадавших и разрушений нет.
«Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — гласит официальное сообщение.
Известно, что накануне в это же время Киев пытался совершить атаку на этот же регион, но она была успешно отражена. Только за последние несколько дней украинские диверсанты предприняли больше десяти попыток, все из которых были пресечены. Белгород и область подвергались атаке четырежды.
Ранее 5-tv.ru писал, что под Ростовом полиция задержала украинку, собиравшую информацию о российском вооружении. Нарушительнице предъявили обвинения по статье «Шпионаж».
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