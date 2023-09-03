Киевский режим находится в ожидании обещанных Западом истребителей. Но к чему это приведет?

Киевский режим жаждет получить от Запада заветные истребители F-16. Но это в прямом смысле «игрушка Дьявола», которая приведет к гибели украинских пилотов. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X (бывшая Twitter).

Прежде Минобороны Украины сообщило в соцсети, что ВСУ получит преимущество в воздухе, если Киев получит «всего лишь 160 истребителей».

«Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов», — ответил Риттер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине.