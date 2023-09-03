«Убьет еще больше»: в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 8 0

Экс-разведчик США Риттер: фантазии Украины об F-16 приведет к гибели их пилотов

«Убьет еще больше»: в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим находится в ожидании обещанных Западом истребителей. Но к чему это приведет?

Киевский режим жаждет получить от Запада заветные истребители F-16. Но это в прямом смысле «игрушка Дьявола», которая приведет к гибели украинских пилотов. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X (бывшая Twitter).

Прежде Минобороны Украины сообщило в соцсети, что ВСУ получит преимущество в воздухе, если Киев получит «всего лишь 160 истребителей».

«Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьет. Ваша же убьет еще больше украинских пилотов», — ответил Риттер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине.

Тема:
Спецоперация
3 сент
Гордость России: как следят за успехами наших Героев в их родных школах
3 сент
Воздух под контролем: как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации
3 сент
К бою готовы всегда: слаженная работа российской армии в зоне СВО
3 сент
Держим оборону: как сейчас выглядит освобожденный Артемовск
2 сент
Минобороны разъяснило порядок предоставления отпусков мобилизованным
2 сент
«Все это ложь»: в Киеве разоблачили пропаганду Зеленского о ВСУ
2 сент
Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области
2 сент
«Им приятно, когда я просто пишу»: Юта поддерживает связь с российскими бойцами
2 сент
Пресечена очередная террористическая атака ВСУ в Белгородской области
2 сент
Российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
«Убьет еще больше»: в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16
6:54
Все идет по плану? На Украине все чаще выступают против политики Зеленского
6:36
Спорт и питание: как королева фитнеса Джейн Фонда держит себя в форме в 85 лет
6:18
Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня
6:00
Гордость России: как следят за успехами наших Героев в их родных школах
5:42
Воздух под контролем: как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Это мошенники!» — жена Янина рассказала об информации о «смерти» супруга
Звезды не сошлись: в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России