С трех выстрелов: российские мотострелки уничтожили блиндажи ВСУ у Соледара
Мотострелки разбили ближайшие к позициям ВС РФ блиндажи ВСУ у Соледара
Фото: © РИА Новости
ВС РФ продолжают громить противника.
Российские бойцы, действующие в составе Южного военного округа, укрепили свои позиции на донецком направлении, поразив блиндажи ВСУ в районе Соледара. С отчетом о проделанной работе поделился с РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.
По его словам, чтобы поразить цель противника, стрелкам потребовалось всего несколько выстрелов. Слаженная работа расчетов БПЛА привела к уничтожению двух оборонительных конструкций.
«С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров 200 здесь до наших позиций», — объяснил собеседник агентства.
Немалой предпосылкой к успеху разведчик назвал техническую оснащенность российской армии. Только постоянная работа с тепловизором позволяет бойцам быстро считывать цель даже в условиях тумана или дыма.
«В тепловизор сразу видно вспышки и местоположение артиллерии. Оперативно передаем координаты и отрабатываем», — сообщил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал об укреплении позиций российских военных в районе Клещеевки в ДНР.
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