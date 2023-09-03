Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью
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Киевский режим предпринял очередную попытку атаки.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
В небе над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 12:30 по московскому времени.
Как писал ранее 5-tv.ru, накануне в этом же регионе был сбит еще один украинский беспилотник.
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