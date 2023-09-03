Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 8 0

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки.

Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Как писал ранее 5-tv.ru, накануне в этом же регионе был сбит еще один украинский беспилотник.

 

 

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