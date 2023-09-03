Боевики ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО

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Алина Крылова
Алина Крылова 51 0

KI: солдаты ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку НАТО

Боевики ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Тема:
Спецоперация

Почему украинские военнослужащие недовольны обучением на Западе?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на неэффективную подготовку, которую проводят офицеры и инструкторы стран Североатлантического альянса. Попытка усилиться с помощью солдат из США сыграла с Украиной злую шутку.

В разговоре с Kyiv Independent один из боевиков сознался, что попытки выстроить эффективную систему разбиваются об неопытность и равнодушие зарубежных партнеров. Некомпетентность демонстрируют все западные коллеги вне зависимости от ранга.

«От низших чинов до командиров — им не хватает и боевого опыта. <…> Офицеры НАТО (проводящие инструктаж ВСУ. — Прим. ред.) не понимают реальной обстановки на местах», — перечислило издание жалобы солдат.

Помимо прочего, по словам украинского боевика, дополнительные трудности создают и переводчики из западных стран, которые чаще всего не владеют военной лексикой и нередко коверкают распоряжения руководства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предрекли развал НАТО из-за Украины к 2025 году.

Тема:
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