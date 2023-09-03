Боевики ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО

KI: солдаты ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
Почему украинские военнослужащие недовольны обучением на Западе?
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на неэффективную подготовку, которую проводят офицеры и инструкторы стран Североатлантического альянса. Попытка усилиться с помощью солдат из США сыграла с Украиной злую шутку.
В разговоре с Kyiv Independent один из боевиков сознался, что попытки выстроить эффективную систему разбиваются об неопытность и равнодушие зарубежных партнеров. Некомпетентность демонстрируют все западные коллеги вне зависимости от ранга.
«От низших чинов до командиров — им не хватает и боевого опыта. <…> Офицеры НАТО (проводящие инструктаж ВСУ. — Прим. ред.) не понимают реальной обстановки на местах», — перечислило издание жалобы солдат.
Помимо прочего, по словам украинского боевика, дополнительные трудности создают и переводчики из западных стран, которые чаще всего не владеют военной лексикой и нередко коверкают распоряжения руководства.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США предрекли развал НАТО из-за Украины к 2025 году.
- 3 сент
- ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков на запорожском направлении
- 3 сент
- Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
- 3 сент
- ВКС РФ нанесли удар по топливным хранилищам ВСУ в порту под Одессой
- 3 сент
- Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
- 3 сент
- «Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
- 3 сент
- «Уничтожаем на корню»: российские бойцы рассказали о борьбе с техникой ВСУ под Соледаром
- 3 сент
- На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области
- 3 сент
- В США предрекли развал НАТО к 2025 году из-за Украины
- 3 сент
- С трех выстрелов: российские мотострелки уничтожили блиндажи ВСУ у Соледара
- 3 сент
- Поймали с поличным: в Польше указали на ложь Запада об изоляции России
Читайте также
56%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?