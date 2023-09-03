ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков на запорожском направлении

Также противник понес большие потери в военной технике.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Вооруженные силы (ВС) РФ за последние сутки уничтожили на запорожском направлении более 130 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны страны.
Также противник потерял на этом участке фронта две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777, три американские гаубицы М119, а также три орудия Д-30.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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