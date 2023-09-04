Армия РФ заняла терпеливую оборонительную позицию.

Армия России готовы к затяжному конфликту в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил директор Института исследований Средиземноморья Ма Сяолинь в интервью с изданием Global Times.

Наши бойцы заняли длительную оборонительную позицию, настроившись на истощение украинской армии. Время от времени они также наносят авиаудары. Эксперт отметил, что армия России создала три линии обороны на правом берегу Днепра.

В то же время западные союзники Украины разочарованы неудачами ВСУ в зоне конфликта. В течение последних трех месяцев украинские боевики не смогли добиться никаких успехов, вдобавок ко всему они продолжают нести тяжелы потери. Около 30% оружия, что Североатлантический альянс поставил Киеву, уже утеряно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики.