Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R

Рамафоса: комиссия не нашла доказательств поставок оружия из ЮАР в Россию
Фото: Reuters / SOUTH AFRICAN PRESIDENCY
США ранее выдвинули против африканского государства обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса.
Комиссия независимых судей не нашла доказательств того, что заходившее в декабре на базу военно-морского флота ЮАР российское судно Lady R доставило вооружение в Россию. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации.
Глава африканского государства напомнил о выдвинутых против страны обвинениях в поставках оружия России в условиях украинского кризиса, и подчеркнул, что все они оказались ложными.
«Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, получила свидетельства под присягой более чем от 50 человек и изучила более 100 документов. Установлено, что судно Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году», — заявил Рамафоса.
В мае американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре 2022 года на борт судна Lady R на базе в Саймонстауне якобы погрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию.
Аналогичные подозрения США ранее высказывали в отношении Северной Кореи. Комментируя визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что целью поездки было договориться о поставках оружия для продолжения спецоперации по защите Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили Иран в поставках беспилотников России.
- 3 сент
- «Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
- 31 авг
- Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
- 27 авг
- Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
- 26 авг
- ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области
- 26 авг
- «Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
- 25 авг
- Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
- 25 авг
- Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты
- 24 авг
- Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине
- 23 авг
- «Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
- 22 авг
- Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»
Читайте также
100%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?