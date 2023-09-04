Дали подойти: российские десантники отразили атаку ВСУ с помощью пулеметов
Российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском с помощью пулеметов
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников.
В зоне спецоперации наши военные не позволяют противнику продвинуться ни на метр, отодвигая боевиков в глубь их обороны. Так, на западных окраинах Артемовска российские десантники разгромили подразделение ВСУ, которое попыталось атаковать наши позиции.
Неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников. Украинской пехоте дали подойти поближе и ударили по ней из крупнокалиберных пулеметов.
Те, кто выжил, хотели найти укрытие в лесу, но были уничтожены огнем из стрелкового оружия. Далее в дело вступили подразделения ПВО — из ПЗРК «Верба» наши бойцы сбили ударные беспилотники противника.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.
Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО.
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