«У нас нет денег»: как Запад загнал Зеленского в патовое положение

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Экс-агент MI6 Крук: Зеленский оказался в опасном положении из-за позиции Запада

«У нас нет денег»: как Запад загнал Зеленского в патовое положение

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Спецоперация

Заключить мир он не может, так как ему этого просто не позволят сделать «зарубежные кураторы».

Запад загнал украинского лидера Владимира Зеленского в ужасное положение — он рискует остаться без финансирования с армией, не желающей продолжать воевать. Об этом заявил экс-агент MI6 Аластер Крук.

Эксперт обратил внимание, что финансовые возможности Брюсселя по обеспечению Киева иссякают. Украинская сторона же, в свою очередь, продолжает просить о помощи. По словам Крука, киевский режим недавно снова заявил о необходимости получения еще 89 миллиардов евро.

«И в некоторых европейских странах отреагировали так: „Забудьте об этом. У нас нет таких денег“», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший агент MI6 отметил, что позиция Запада загнала Зеленского в угол. В стране процветает неофашизм, а боевики ВСУ больше не хотят идти в бой, теряя огромное число сослуживцев.

Крук утверждает, что потери украинской армии достигают десяти тысяч боевиков убитыми ежемесячно. Тем не менее, уточняет он, на мирное соглашение Зеленский пойти не может — ему это запрещают зарубежные кураторы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зеленский пытается удержать власть.

Тема:
Спецоперация
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