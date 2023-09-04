Заключить мир он не может, так как ему этого просто не позволят сделать «зарубежные кураторы».

Запад загнал украинского лидера Владимира Зеленского в ужасное положение — он рискует остаться без финансирования с армией, не желающей продолжать воевать. Об этом заявил экс-агент MI6 Аластер Крук.

Эксперт обратил внимание, что финансовые возможности Брюсселя по обеспечению Киева иссякают. Украинская сторона же, в свою очередь, продолжает просить о помощи. По словам Крука, киевский режим недавно снова заявил о необходимости получения еще 89 миллиардов евро.

«И в некоторых европейских странах отреагировали так: „Забудьте об этом. У нас нет таких денег“», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший агент MI6 отметил, что позиция Запада загнала Зеленского в угол. В стране процветает неофашизм, а боевики ВСУ больше не хотят идти в бой, теряя огромное число сослуживцев.

Крук утверждает, что потери украинской армии достигают десяти тысяч боевиков убитыми ежемесячно. Тем не менее, уточняет он, на мирное соглашение Зеленский пойти не может — ему это запрещают зарубежные кураторы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зеленский пытается удержать власть.