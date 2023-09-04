«Глупо и нечестно»: Охлобыстин честно высказался о покинувших Россию артистах

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Иван Охлобыстин назвал позицию покинувших Россию коллег глупой и нечестной

«Глупо и нечестно»: Охлобыстин честно высказался о покинувших Россию артистах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Тема:
Спецоперация

Актер всегда открыто выражает свою патриотическую позицию и осуждает уехавших коллег.

Артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, поступили глупо и нечестно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил писатель и актер Иван Охлобыстин.

По его словам, никакого общения с коллегами, уехавшими на Запад, он не продолжает. Нет общих тем, да и они далеко, добавил артист.

«Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная», — заявил Охлобыстин.

Однако запрещать в России творчество уехавших знаменитостей он не видит смысла. Ведь все это творчество принадлежит не им, а тому времени и людям, которые приложили к руку к созданию всеми любимых шлягеров.

«Это наша общая культура», — подчеркнул актер.

Иван Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей.

Он хотел лично отправиться на фронт и отдать долг Родине, так как уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе. Однако пока что он не получил одобрение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин помогает жителям новых регионов России.

Тема:
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