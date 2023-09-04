«Глупо и нечестно»: Охлобыстин честно высказался о покинувших Россию артистах

Иван Охлобыстин назвал позицию покинувших Россию коллег глупой и нечестной
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
Актер всегда открыто выражает свою патриотическую позицию и осуждает уехавших коллег.
Артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, поступили глупо и нечестно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил писатель и актер Иван Охлобыстин.
По его словам, никакого общения с коллегами, уехавшими на Запад, он не продолжает. Нет общих тем, да и они далеко, добавил артист.
«Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная», — заявил Охлобыстин.
Однако запрещать в России творчество уехавших знаменитостей он не видит смысла. Ведь все это творчество принадлежит не им, а тому времени и людям, которые приложили к руку к созданию всеми любимых шлягеров.
«Это наша общая культура», — подчеркнул актер.
Иван Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей.
Он хотел лично отправиться на фронт и отдать долг Родине, так как уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе. Однако пока что он не получил одобрение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин помогает жителям новых регионов России.
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