«Глупо и нечестно»: Охлобыстин честно высказался о покинувших Россию артистах

Актер всегда открыто выражает свою патриотическую позицию и осуждает уехавших коллег.

Артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, поступили глупо и нечестно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил писатель и актер Иван Охлобыстин.

По его словам, никакого общения с коллегами, уехавшими на Запад, он не продолжает. Нет общих тем, да и они далеко, добавил артист.

«Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная», — заявил Охлобыстин.

Однако запрещать в России творчество уехавших знаменитостей он не видит смысла. Ведь все это творчество принадлежит не им, а тому времени и людям, которые приложили к руку к созданию всеми любимых шлягеров.

«Это наша общая культура», — подчеркнул актер.

Иван Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей.

Он хотел лично отправиться на фронт и отдать долг Родине, так как уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе. Однако пока что он не получил одобрение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин помогает жителям новых регионов России.