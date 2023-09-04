Минобороны: возле Брусовки в ДНР сбит украинский Ми-8

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом в ходе пресс-конфенции заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.