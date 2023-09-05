Энергетическая безопасность: из Волгодонска отправлен корпус атомного реактора
Его изготовили на заводе «Росатома».
Фото, видео: 5-tv.ru
Ценный груз для энергетической безопасности Центральной России отправили из Волгодонска. Это корпус атомного реактора, который изготовили на заводе «Росатома». Из Ростовской области оборудование весом 340 тонн доставят в Курскую, где строится второй энергоблок местной АЭС-2.
Это уже четвертый масштабный заказ за этот год, что является рекордом. Ранее подобные реакторы отгрузили для Турции и Бангладеш. Об уникальности модели и перспективах нашей атомно-энергетической отрасли рассказал корреспондент «Известий» Борис Карягин.
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