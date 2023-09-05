«Во все стороны»: полковник Сайфуллин опроверг данные о прочности танков Leopard

Полковник Сайфуллин: немецкие Leopard легко уничтожаются на российских минах
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Офицер отметил, что взрывчатки у саперов хватит на всю поставленную Западом технику.
Немецкие танки Leopard, используемые Вооруженными силами Украины, легко уничтожаются российскими минами. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
По его словам, все заявления о чудодейственности этих машин оказались мифом. Бронемашины запросто подрываются на российских минах, от которых не спасает броня.
«И как ранее заявлялось, что, вот, танк „Леопард“ — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что „Леопард“ прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — заявил офицер.
Он также добавил, что российские войска не испытывают проблем с вооружением. И мин у саперов хватит на каждую поставленную Западом технику.
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