Офицер отметил, что взрывчатки у саперов хватит на всю поставленную Западом технику.

Немецкие танки Leopard, используемые Вооруженными силами Украины, легко уничтожаются российскими минами. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

По его словам, все заявления о чудодейственности этих машин оказались мифом. Бронемашины запросто подрываются на российских минах, от которых не спасает броня.

«И как ранее заявлялось, что, вот, танк „Леопард“ — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что „Леопард“ прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — заявил офицер.

Он также добавил, что российские войска не испытывают проблем с вооружением. И мин у саперов хватит на каждую поставленную Западом технику.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Прибалтики депортируют граждан Украины, прибывших в страну после начала специальной военной операции (СВО). Их отправят на родину для участия в боевых действиях.