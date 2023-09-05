The Hill: Запад продолжает разжигать конфликт на Украине, несмотря на потери

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Некоторые иностранные политики высказывают свои опасения и призывают к миру, но их позицию зачастую критикуют.

The Hill: Запад продолжает разжигать конфликт на Украине, несмотря на потери

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Несмотря на потери, Украина будет продолжать вести боевые действия, так как ее к этому подталкивает коллективный Запад. С таким мнением выступил колумнист The Hill Дуглас Маккиннон.

«Можно ли было предотвратить конфликт на Украине или хотя бы договориться о прекращении огня в течение первых нескольких месяцев конфликта? Некоторые считают, что да», — написал аналитик.

Он добавил, что те, кто подталкивает страну к вооруженным конфликтам, принадлежат к привилегированному классу. Однако в любых столкновениях погибают представители низшего класса, либо призванные на службу, либо ищущие способ улучшить жизнь себя и своих семей.

Также Маккиннон задался вопросом, когда призывающие Киев к продолжению боевых действий перестанут это делать, и в какой момент они, оценив потери, изменят стратегию. В заключение эксперт отметил, что на Западе есть люди, которые призывают к миру. Однако они зачастую подвергаются критике.

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Ранее 5-tv.ru делился альтернативным мнением французского журналиста Рено Жирар. Он заявил, что желание Зеленского сражаться до последнего украинца в зоне специальной военной операции вызывает раздражение у США. Президент Украины пытался манипулировать Белым домом, но у него ничего не вышло.

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