ВСУ нанесли удар по Донецку натовскими снарядами
Пострадали как минимум четыре человека, также в больнице умерла женщина.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Украинские войска снова атаковали Донецк. Боевики бьют по мирным кварталам из тяжелой артиллерии.
Прямые попадания уже пришлись по жилым домам. Пострадали как минимум четыре человека.
В больнице умерла женщина — она оказалась под завалами после того, как ракета прилетела в квартиру. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин работает на месте и расскажет, что прямо сейчас происходит в городе.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ.
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