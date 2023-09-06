«Недавно были обкиданы немецкими минами»: рабочие будни военных из Забайкалья

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Штурмовые батальоны из Забайкальского края захватывают опорные пункты противника в лесополосах под Угледаром. Основа успешной боевой работы — слаженность и личные качества.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На угледарском направлении наши мотострелки штурмуют позиции ВСУ. В первую очередь зачищают блиндажи и окопы боевиков в лесополосах, чтобы не дать противнику выстроить сеть укреплений. За работой наших военных наблюдал военкор «Известий» Леонид Китрарь.

По словам командира штурмового подразделения с позывным «Шкипер», в его профессии главное — обуздать собственный страх. И во всем поддерживать подчиненных и сослуживцев, быть одним общим организмом.

«Командир должен чувствовать подчиненных. Подчиненные — командира. Военнослужащие должны чувствовать друг друга. Один общий организм. Это слаженность, слаженность и еще раз слаженность», — заметил военный.

Главная задача мотострелков из Забайкалья — штурм укрепленных позиций, поселков и лесополос, в которых окопались ВСУ. Лесопосадки в степях Донбасса в некоторых случаях даже важнее населенных пунктов. При должном умении, среди деревьев можно незаметно разместить сотни человек и десятки единиц техники.

«Группа отправилась на штурм лесополосы. Это довольно близко от нас и сейчас там, собственно, завяжется бой и это, наверное, будет даже видно», — сообщает военкор с передовой.

Главное условие победы в таком бою — внезапность и огневое превосходство. Важно не столько занять опорный пункт, а просто выбить из него противника. Чтобы ему пришлось заново брать свои же передовые и наблюдательные позиции, причем идя по собственным минам. К тому же, ВСУ устанавливает их чаще дистанционно и теперь, почти всегда, это — импортные мины.

«Недавно мы были на позиции обкиданы немецкими минами DM-1933. Это противоднищевая танковая», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Рамзай».

С воздуха прикрывать действия наших штурмовиков у авиации получается не всегда. Да и главная опасность не редкие украинские самолеты и вертолеты, а беспилотники. А это уже забота ПВО.

«В основном по беспилотникам работаем, по разведывательным БПЛА. Потому что они летают и наводят артиллерию ВСУ, и нам их надо сбивать, чтобы по нашим не отрабатывали», — заметил оператор дальности комплекса ОСА с позывным «Шепот».

Зенитчики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского Флота по сути, прикрывают небо на всем южно-донецком направлении. На счету только одной батареи уже почти полтысячи сбитых целей. Среди трофеев батареи: вертолет, два штурмовика, семь Bayraktar и один Су-27. Остальное — БПЛА.

Зенитчики говорят — в последнее время беспилотников у ВСУ стало летать значительно меньше. Самолет в последний раз видели вообще около двух месяцев назад. Сейчас основная опасность — американские кассетные боеприпасы. Именно ими украинская армия чаще всего обстреливает как зенитные комплексы, так и пехоту на земле.

Тема:
Спецоперация
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