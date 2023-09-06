Будущие бойцы: как в России готовят собак-саперов для зоны СВО

Эфирная новость 32 0

Они, как правило, ищут мины и неразорвавшиеся снаряды.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Они остались без хозяина — зато теперь готовятся стать верными бойцами. В иркутском питомнике к отправке в зону спецоперации готовят собак-саперов.

Они будут искать мины и неразорвавшиеся снаряды. Три месяца животных учили реагировать на запах взрывчатки.

Теперь — боевая практика в реальных условиях. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» привез в зону спецоперации своего пса и начал учить его искать мины. До начала СВО задача пса заключалась в охране дома.

Однако на передовой востребованы другие навыки, так что Рексу пришлось «сменить профессию». Переобучение проходит под строгим присмотром хозяина.

Тема:
Спецоперация
6 сент
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
6 сент
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ
6 сент
В США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16
6 сент
Рядовой ВС РФ в одиночку отразил атаку украинских диверсантов в ДНР
6 сент
«Важно быть здесь»: «Хор Турецкого» выступил перед участниками СВО в военном госпитале
6 сент
«Дошло, наконец»: Украина начала понимать, что она — инструмент политики Запада
6 сент
«Делом доказал»: Прилепин поддержал выступление «Зверей» в Донбассе
6 сент
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
6 сент
«Недавно были обкиданы немецкими минами»: рабочие будни военных из Забайкалья
6 сент
Китайские военные эксперты высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат
13:22
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
13:18
Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только 8,6 млн долларов долга
13:13
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
13:09
Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
12:58
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Актер Сергей Астахов вновь стал отцом
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России