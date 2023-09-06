Будущие бойцы: как в России готовят собак-саперов для зоны СВО
Они, как правило, ищут мины и неразорвавшиеся снаряды.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Они остались без хозяина — зато теперь готовятся стать верными бойцами. В иркутском питомнике к отправке в зону спецоперации готовят собак-саперов.
Они будут искать мины и неразорвавшиеся снаряды. Три месяца животных учили реагировать на запах взрывчатки.
Теперь — боевая практика в реальных условиях. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская расскажет подробнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» привез в зону спецоперации своего пса и начал учить его искать мины. До начала СВО задача пса заключалась в охране дома.
Однако на передовой востребованы другие навыки, так что Рексу пришлось «сменить профессию». Переобучение проходит под строгим присмотром хозяина.
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