Будущие бойцы: как в России готовят собак-саперов для зоны СВО

Они остались без хозяина — зато теперь готовятся стать верными бойцами. В иркутском питомнике к отправке в зону спецоперации готовят собак-саперов.

Они будут искать мины и неразорвавшиеся снаряды. Три месяца животных учили реагировать на запах взрывчатки.

Теперь — боевая практика в реальных условиях. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» привез в зону спецоперации своего пса и начал учить его искать мины. До начала СВО задача пса заключалась в охране дома.

Однако на передовой востребованы другие навыки, так что Рексу пришлось «сменить профессию». Переобучение проходит под строгим присмотром хозяина.