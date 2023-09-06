Чьи пушки: в ЮАР опубликовали доклад по ситуации вокруг судна Lady R
ЮАР опубликовала доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне
Фото: Reuters / SOUTH AFRICAN PRESIDENCY
Специальная комиссия опросила несколько десятков человек и изучила множество документов о доставке грузов для вооруженных сил африканской страны.
Власти ЮАР поделились докладом независимой комиссии по делу о российском судне Lady R. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Некоторое время назад посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что корабль перевозил вооружение для российской армии. Власти страны отреагировали на его слова, отметив, что у подобного предположения нет доказательств. Позднее дипломат согласился, что поторопился с выводами и принес извинения.
Отсутствие вооружения, предназначенного для РФ, на борту судна подтвердила и специально созданная для расследования этого дела комиссия. В материалах отмечается, что «грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для Вооруженных сил ЮАР и были ими запрошены».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса. По его словам, эксперты получили свидетельства более чем от 50 человек и изучили более 100 документов.
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