Чьи пушки: в ЮАР опубликовали доклад по ситуации вокруг судна Lady R

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Алексей Панков
Алексей Панков 65 0

ЮАР опубликовала доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

Чьи пушки: в ЮАР опубликовали доклад по ситуации вокруг судна Lady R

Фото: Reuters / SOUTH AFRICAN PRESIDENCY

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Тема:
Украинский кризис

Специальная комиссия опросила несколько десятков человек и изучила множество документов о доставке грузов для вооруженных сил африканской страны.

Власти ЮАР поделились докладом независимой комиссии по делу о российском судне Lady R. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Некоторое время назад посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что корабль перевозил вооружение для российской армии. Власти страны отреагировали на его слова, отметив, что у подобного предположения нет доказательств. Позднее дипломат согласился, что поторопился с выводами и принес извинения.

Отсутствие вооружения, предназначенного для РФ, на борту судна подтвердила и специально созданная для расследования этого дела комиссия. В материалах отмечается, что «грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для Вооруженных сил ЮАР и были ими запрошены».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса. По его словам, эксперты получили свидетельства более чем от 50 человек и изучили более 100 документов.

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