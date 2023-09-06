«У него не было врагов»: Лоза объяснил феномен популярности Шатунова
Композитор Лоза: популярность Шатунова объясняется простотой песен и харизмой
Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova
Композитор отмечает простоту и адекватность покойной звезды.
Кумиру миллионов Юрию Шатунову 6 сентября могло исполниться 50 лет. Композитор Юрий Лоза рассказал MK.RU, чем исполнитель «цеплял» своих поклонников.
По его мнению, Шатунов — это феномен, в котором пытались разобраться многие. Некоторые даже делали попытки повторить его образ.
«Мне кажется, что тут совпали несколько составляющих — простота песен, внешность, голосок, биография и расцвет кассетной индустрии. Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни», — делится артист.
Лоза также вспомнил, как познакомился с Шатуновым на съемках телешоу. Это произошло буквально за год до скоропостижной смерти исполнителя.
«Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не „включал звезду“ и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы», — отмечает композитор.
Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкортостане. Он скончался от инфаркта 23 июня 2022 года в Домодедово, артист похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Шатунова появился памятник.
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