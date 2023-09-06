Шатунову — 50: на могиле артиста в день его рождения открыли двухметровый памятник

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 171 0

В день рождения Шатунова на его могиле на Троекуровском кладбище открыли памятник

Фото, видео: 5-tv.ru

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Умер Юра Шатунов

Преданные поклонники исполнителя пришли на Троекуровское кладбище Москвы с букетами белых роз.

На Троекуровском кладбище Москвы официально открыли памятник Юрию Шатунову в день его рождения. Почтить память артиста в этот день пришли не только близкие, но и преданные поклонники. Трогательные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прибывшие люди долго стояли рядом с могилой музыканта, любуясь двухметровым бронзовым монументом. Захоронение Юрия Шатунова в этот день буквально завалено цветами, в особенности белыми розами.

Примечательно, что при создании памятника использовались точные мерки исполнителя. Семья Шатунова передала скульптору также фотографии одежды музыканта.

Так, на бронзовом Шатунове — точная копия его кроссовок, а пальцы левой руки чуть сомкнуты. При жизни у певца была такая привычка.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело музыканта, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище, частично — в Германии, где он находился с семьей в последние годы жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что близкие Шатунова до сих пор не могут смириться с его смертью.

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