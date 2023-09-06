Рядовой ВС РФ в одиночку отразил атаку украинских диверсантов в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Он устранил трех противников, остальные — кинулись в бегство.

Рядовой ВС РФ в одиночку отразил атаку украинских диверсантов в ДНР

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Рядовой российский военнослужащий Филипп Верещагин в одиночку сумел отразить атаку украинской ДРГ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Собеседник рассказал, что солдат ВС РФ работал в зоне СВО в составе подразделения группировки. Командование ставило ему задачи по огневому поражению противника и его техники.

«В ходе одного из боев рядовой Верещагин сумел своевременно отразить атаку диверсионно-разведывательной группы противника в ночное время», — прокомментировал Чехов.

Уточняется, что Верещагин ликвидировал троих украинских нацистов. Выжившие диверсанты приняли решение обратиться в бегство.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск отметил, что военнослужащие подразделения отличаются смелостью и героизмом. В ДНР, добавил он, их усилиями была уничтожена еще одна разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться через реку Мокрые Ялы. Действия противника были пресечены при поддержке российской артиллерии.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардейцы обнаружили в ДНР крупный схрон снарядов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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