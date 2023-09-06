«Противники просчитались»: почему Запад не сумел нанести поражение России

Нарышкин: Запад недооценил силы РФ и просчитался в желании нанести поражение
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Западные элиты начинают повышать ставки. Эффективно ли это?
США и их союзники думали, что российская экономика не выдержит санкционного давления и рухнет за считанные месяцы, однако они недооценили потенциалы страны. На промахи Запада указал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью изданию «Национальная оборона».
В украинский конфликт западные страны ввязались, следуя своим «фантастическим» прогнозам, отметил глава СВР. Основания для этого были шаткими, и лидеров не остановили даже наглядные исторические примеры. По словам Нарышкина, военные стратеги и полководцы неоднократно призывали поколения отказаться от попыток победить Россию на поле боя, они завещали не повторять их ошибок — «не ломать зубы» о страну.
«Вознамерившись нанести „военное поражение“, а затем и вовсе „расчленить“ Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала», — прокомментировал он.
Нарышкин обратил внимание, что сейчас в США и Европе поселилась смута относительно дальнейших прогнозов ситуации. Зарубежные элиты на этом фоне повышают ставки в геополитическом противоборстве. Российская сторона, в свою очередь, работает над локализацией напряженности и недопущением тотального вооруженного противостояния.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что между СВР и ЦРУ продолжаются редкие, но регулярные консультации.
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