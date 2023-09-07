Захарова опровергла слова США о безопасности снарядов с обедненным ураном

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Дипломат напомнила о пострадавших от подобных боеприпасов солдатов НАТО.

Захарова опровергла слова США о безопасности снарядов с обедненным ураном

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США о безопасности применения снарядов с обедненным ураном. Такое заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, особую опасность для организма человека предоставляет радиоактивная пыль. Кроме того, неоднократно появлялись исследования о загрязнении почвы вредными веществами.

Захарова подчеркнула, что в местах, где применялись подобные боеприпасы, фиксировался кратное увеличение онкологических заболеваний. Одними из тех, кто ощутил на себе последствия, были солдаты НАТО во время конфликта в Югославии.

«Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% — летальность: каждый 20-й человек). Причем умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия», — отметила Захарова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова оценила новую инициативу ООН по зерновой сделке. По словам дипломата, это не первый раз, когда организация пытается договориться с Россией. Однако условия не устроили стороны, и подписать новые соглашения не удалось.

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