Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью
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Разрушений нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
В ночь с 7 на 8 сентября над Брянской областью была пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
К счастью, разрушений на месте нет. Пострадавших — тоже нет. Экстренные службы работают на месте.
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