Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Разрушений нет.

Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 7 на 8 сентября над Брянской областью была пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

К счастью, разрушений на месте нет. Пострадавших — тоже нет. Экстренные службы работают на месте.

Тема:
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