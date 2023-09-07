Богомаз: пресечена попытка атаки беспилотника над Брянской областью

В ночь с 7 на 8 сентября над Брянской областью была пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

К счастью, разрушений на месте нет. Пострадавших — тоже нет. Экстренные службы работают на месте.