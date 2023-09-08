«Батька этим заниматься не будет»: какие две страны укроют граждан Украины от мобилизации

Перед украинцами остается не так уж и много вариантов.

Недавно стало известно, что Украина начала возвращать сограждан на родину для последующей отправки их в зону боевых действий. Политолог Армен Гаспарян рассказал 5-tv.ru, в каких странах у украинцев есть шанс на выживание.

«Ну это очень сложная история, потому что им надо бежать только в те страны, с которыми у Украины нет взаимных договоров по экстрадиции. Потому что какой смысл бежать в условную Турцию из условной Польши, если из этой Турции вас точно также выдадут», — говорит эксперт.

Большая проблема для украинцев зачастую состоит в том, что они не знают законов и существующих договоренностей. Политолог рассказал, что в первую очередь побеги начнутся из Польши, Германии и Австрии — там уже посчитали количество военнообязанных.

Но специалист считает, что большинство побегов украинских уклонистов будут неудачными, так как их выдадут из любого европейского государства. Есть только две страны, которые не отдадут беглецов Украине, убежден Гаспарян.

«Это либо Белоруссия, либо Россия. Отсюда их выдавать не будут. Это понятно. И батька тоже этим заниматься не будет», — объяснил специалист.

Но, чтобы попасть в эти страны, украинцам нужно пересмотреть свои взгляды и научиться себя правильно вести. Например, если они будут наглеть в Белоруссии так же, как в Польше, то их быстро доставят на родину. Политолог подчеркнул, что адекватные и вменяемые люди смогут подстроиться под новые правила. А вот «контингент Майдана» окажется в печальной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина начала массово искать уклонистов.