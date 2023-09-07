«Чемпион по коррупции»: простят ли нового главу Минобороны Украины Умерова

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 12 0

Политолог Асафов: новый глава МО Украины — классический пример коррупционера

Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; Личный архив Александра Асафова; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Рустем Умеров может быть причастен к хищению государственного имущества. Но как на это отреагирует Зеленский?

Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли. Политолог Александр Асафов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему не стоит удивляться, что министерское кресло вновь занял политик с плохой репутацией.

По словам эксперта, коррумпированность фактически является характерной чертой киевского режима, более того, несущей конструкцией действующей власти в стране. Именно Украина, согласно мировым и европейским рейтингам последних лет, связанным с коррупцией внутри госаппарата, занимала ведущие позиции. Это, конечно, вызывало возмущение западных профильных институций, например, Всемирного банка и ряда других организаций.

«Это — такая политическая данность. Когда человек переходит на другую должность, и в случае Резникова, и в случае Умерова, это „обнуляет“ предыдущую историю, и он становится чист. Это — специфика „борьбы“ с коррупцией», — говорит Асафов.

«Очередной проходимец»: кто и зачем протолкнул Умерова на пост главы МО Украины

При этом, как уточняет политолог, не только в отношении властной верхушки используются подобные методы. Живой пример: военкомы, против которых идут такие же имитации вместо реальных расследований.

«Стоит ждать, что Зеленский закрытым указом наградит одного и второго, что украли не все, а что-то оставили ему и его окружению, и лично за то, что с ним поделились», — убежден политолог.

Асафов отмечает: такой подход не эрозия, разъедающая киевский режим, а, наоборот, сплачивающая единая конструкция, обеспечивающая консолидированность цели украинской власти. Которая, в свою очередь, связана вовсе не с политическими действиями, а представляет собой инструмент личного обогащения тех, кто находится сверху. Этим и объясняется накал в борьбе за власть на Украине, потому что, по сути, это — борьба за место у коррупционной кормушки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего против нового министра обороны Украины хотят возбудить дело.

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