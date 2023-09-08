«На душе легче»: Гусева рассказала, зачем поехала в Донбасс

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 410 0

Актриса Гусева приехала в Донбасс, чтобы дать бойцам почувствовать себя нужными

«На душе легче»: Гусева рассказала, зачем поехала в Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Актриса поддержала бойцов и врачей Донбасса.

Актриса Екатерина Гусева недавно посетила Донбасс. Многие не понимают зачем хрупкой женщине приезжать в опасную зону. Но она рассказала изданию aif.ru для чего совершает такие поездки.

«Спасибо сказать захотелось этим воинам. Обнять, по­благодарить. Я ведь живу так же, как жила, — работаю, востребована. В театрах знаете столько людей сейчас?! Которые желают отвлечься, забыться. А там питьевая вода в дефиците. Как и другие, самые простые вещи», — рассказала Гусева.

Актриса отметила, что на передовой солдатам важны даже мелочи, даже простые бытовые вещи вроде скотча, майонеза или влажных салфеток.

Когда актриса была на Донбассе она почувствовала, что людям становится легче от теплых слов. Она чувствовала, что врачам и раненным бойцам было важно дать понять, что они кому-то нужны.

«Эти чувства очень сложно описать — благодарности людской. И мне на душе легче, и бойцам», — заявила Гусева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гусева рассказала, как чуть не погибла во время съемок.

Тема:
Спецоперация
8 сент
Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
8 сент
«Не могут сказать «нет»: США предупредили Украину о смертельной опасности
8 сент
«Батька этим заниматься не будет»: какие две страны укроют граждан Украины от мобилизации
8 сент
«Спираль смерти»: Украину предупредили о новой опасности
8 сент
«У них большие проблемы»: в США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
8 сент
Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников
8 сент
Под прицелом: наши артиллеристы бьют по тылу украинских боевиков
8 сент
Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства
8 сент
Работает авиация: лучшее видео из зоны СВО за день
8 сент
«Кошмар ВСУ»: в Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

9:59
Уровень безработицы в России дошел до исторического минимума
9:45
«Полный хаос и раздрай»: почему Канье Уэст шокирует публику своими выходками
9:38
Провокация с задержанием Геворкяна направлена на омрачение связей РФ и Армении
9:33
Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
9:20
«Рождена вне брака 16-летней девушкой»: раскрыта тайна внучки Славы Зайцева
9:11
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП девочек-велосипедисток

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Кладезь витаминов или убийцы желудка: почему на овощах и фруктах не получается похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России