«На душе легче»: Гусева рассказала, зачем поехала в Донбасс

Актриса поддержала бойцов и врачей Донбасса.

Актриса Екатерина Гусева недавно посетила Донбасс. Многие не понимают зачем хрупкой женщине приезжать в опасную зону. Но она рассказала изданию aif.ru для чего совершает такие поездки.

«Спасибо сказать захотелось этим воинам. Обнять, по­благодарить. Я ведь живу так же, как жила, — работаю, востребована. В театрах знаете столько людей сейчас?! Которые желают отвлечься, забыться. А там питьевая вода в дефиците. Как и другие, самые простые вещи», — рассказала Гусева.

Актриса отметила, что на передовой солдатам важны даже мелочи, даже простые бытовые вещи вроде скотча, майонеза или влажных салфеток.

Когда актриса была на Донбассе она почувствовала, что людям становится легче от теплых слов. Она чувствовала, что врачам и раненным бойцам было важно дать понять, что они кому-то нужны.

«Эти чувства очень сложно описать — благодарности людской. И мне на душе легче, и бойцам», — заявила Гусева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гусева рассказала, как чуть не погибла во время съемок.